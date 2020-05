Heikles Treffen mit umstrittenem Staatschef

" Ägypten hat einen starken Bedarf an Versöhnung, diese Todesstrafen reißen weiter Gräben auf", sagte Kurz. Ägypten müsse sich "frei und friedlich entwickeln". Zugleich betonte er die Bedeutung, die das Land für die Region habe – und damit auch für die EU: "Ein wichtiger Partner im politischen Dialog."

Immerhin kämpft Ägypten an der Seite der USA gegen die Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) im Irak und in Syrien und hat kürzlich auch im Nachbarland Libyen Luftangriffe auf angebliche Stützpunkte von Terroristen geflogen. In einer Region, die zunehmend im Chaos versinkt, ist Ägypten ein unverzichtbarer Anker für Stabilität.

Das Militärregime al-Sisi steht aber schon seit der Machtübernahme im Juli 2013 im Brennpunkt internationaler Kritik. Es geht um die brutale Gewalt, mit der das Militär gegen Demonstrationen vorgeht, um Massenverhaftungen und ebenso massenhafte Verurteilungen von Regierungsgegnern und nicht zuletzt um neue Anti-Terrorgesetze, die dem Regime quasi Allgewalt über Medien und politische Parteien geben. Ein politischer Hintergrund, der für die EU jede Partnerschaft heikel macht.

Debatte in Berlin Auch in Berlin stellt man sich auf heikle Begegnungen mit al-Sisi ein. Bundespräsident Gauck und Kanzlerin Merkel wollen den Ex-General bei dessen Berlin-Besuch im Juni treffen. Parlamentspräsident Lammert hat eine Begegnung abgesagt. Begründung: Menschenrechtsverletzungen.