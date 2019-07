Kurz: "Ich bin gegen solche Hinterzimmerdeals"

Anlässlich seines Besuchs am Donnerstag und Freitag in Berlin übt ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz heftige Kritik an der Vorgangsweise der Staats- und Regierungschefs der großen EU-Länder bei der Bestellung der fünf EU-Spitzenposten. „Die letzten Tage waren ein unwürdiges Schauspiel, das hat der EU geschadet“, sagt Kurz in Berlin gegenüber Journalisten.

„Entscheidungsprozesse sollten transparent ablaufen und den Wählerwillen respektieren. Ich bin gegen solche Hinterzimmerdeals“, wettert Kurz. Der Ex-Kanzler war ein engagierter Unterstützer von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, der, obwohl er bei der EU-Wahl als Erster durchs Ziel ging, bei der Postenvergabe völlig leer ausgeht. Trotz der Kritik an der Vorgangsweise unterstützt Kurz nun Ursula von der Leyen als künftige Kommissionpräsidentin. Er wird von ihr am Freitag in der Früh in Berlin empfangen.

Kritik an Timmermann

Er sei vor allem froh, dass der Sozialdemokrat Frans Timmermans sich nicht als Kommissionspräsident durchgesetzt habe, sagt Kurz. „Das hätte einen Linksruck bedeutet. Bei Wettbewerbspolitik und in der Migrationsfrage vertritt Timmermans Positionen, die nicht die meinen sind“, sagt Kurz.

Kritik kommt vom Ex-Kanzler auch an der Tatsache, dass sich die großen EU-Länder die Posten untereinander aufgeteilt haben. „Es gibt auch kleine Länder in der Union, die Sitz und Stimme im Rat haben“, sagt Kurz spitz. Solche wichtigen Personalentscheidungen sollten „künftig in größerer Runde stattfinden“, meint er mit Verweis auf die Gespräche der großen EU-Länder am Rande des G20-Gipfels in Osaka.

Als Konsequenz aus der Vorgangsweise bei der Neubesetzung der EU-Spitzenposten verlangt Kurz die „rechtliche Verankerung des Spitzenkandidatensystems“. Transnationale Listen bei der nächsten EU-Wahl seien dafür nicht erforderlich, aber er verschließe sich einem neuen Wahlrecht auch nicht.