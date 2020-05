KURIER-OGM-Umfrage: Österreicher gehen bei Terror auf Nummer sicher

Als größten Gefahren-Herd bezeichnen die Befragten die " Islamisten": 45 Prozent glauben, dass allfällige Anschläge in Europa am ehesten von dieser Gruppierung kommen; 36 Prozent meinen, von "Rechtsradikalen" seien terroristische Angriffe zu befürchten.



Das Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als Islamisten derzeit nur für einen geringen Teil der Terrorakte in der EU verantwortlich sind. Laut Europol gab es 2010 genau 249 ausgeführte oder vereitelte Terroranschläge. Nur drei gingen davon auf das Konto von Islamisten. Mehr als die Hälfte der Anschläge wurde von separatistischen Gruppen wie der ETA oder Splittergruppen der irischen IRA verübt.