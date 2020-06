Mit Taxi und Thermoskanne unterwegs in den Kapitalismus

Die Preise hier sind für einen Fremden nicht nur unglaublich niedrig, man zahlt auch in einer Währung, die in der Welt der Touristen auf Kuba längst verschwunden ist: Kubanische Pesos. "Pyjama-Geld" nennen es die Kubaner selbst verächtlich, weil der Wert dieser meist übel zugerichteten Scheine die Wirtschaftsentwicklung und damit die Preissteigerungen im Land völlig verschlafen hat. Alles, was an Touristen verkauft wird, aber auch alles, was für einen Kubaner ein bisschen Luxus bedeutet, vom Mikrowellenherd bis zur Importzigarette, gibt es fast ausnahmslos nur für sogenannte "konvertierbare Pesos". Die haben einen Wert irgendwo zwischen Dollar und Euro, und sind damit für ein Land, in dem westliche Devisen Mangelware sind, begehrte Objekte.

Wer an solche "Pesos convertibles" (kurz CUC) herankommen will, hat nur wenige Möglichkeiten. Die eine: Er tauscht sein Pyjama-Geld offiziell um. Das aber ergibt für ein durchschnittliches kubanisches Monatsgehalt gerade einmal 30 Euro. Die andere, er muss selbst an CUC kommen, und das geht am besten durch Geschäfte mit Touristen.

Dafür gab es über Jahrzehnte einen von den sonst omnipräsenten Behörden großzügig übersehenen Schwarzmarkt. Inzwischen aber hat Kubas wirtschaftlich angeschlagene sozialistische Führung einen legalen Weg auf den freien Markt geöffnet. Auf diesen Weg schickte man gleich einmal eine halbe Million Arbeiter aus staatlichen Betrieben, die ohnehin die Produktion längst eingestellt hatten. Und all diese Menschen drängen inzwischen auf den freien Markt – und dieses Drängen beginnt vor der Tür einer der Behörden, die die Lizenzen für die "Quentapropistas", also die neuen Selbstständigen, ausgeben. Wenn an einem Montagmorgen wieder einmal neue Lizenzen da sind, wächst die Schlange vor der Tür schon ab acht Uhr früh unaufhörlich. Wer sich hier umhört, bekommt rasch einen Überblick, mit welchen Ideen sich die Kubaner in die Geschäftswelt vorwagen – und da denken einige inzwischen schon viel weiter als bis zur Konditorei im Hauseingang.