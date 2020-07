Kroatien: Der Corona-Bonus hat tatsächlich gewirkt

Ganz andere Sorgen

An den meisten Kroaten ging dieses Polit-Hickhack jedoch vorbei. Sie haben andere Sorgen. Katarina hatte Glück im Unglück: Ihre kleine Wohnung wurde beim Erdbeben am 22. März nicht beschädigt. Zehntausende in Zagreb verloren an jenem Sonntag buchstäblich das Dach über ihrem Kopf. Viele können noch immer nicht in ihre Wohnung zurück, leben in engen Ausweichquartieren.