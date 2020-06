"Krieg unter Armen" an der Peripherie Roms

In der von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus geprägten Stimmung versucht die rechtsextreme Lega Nord, auf Wählerfang zu gehen. Die Lega-Nord-Kampagne richtet sich gegen die Einwanderungspolitik von Premier Renzi. Lega-Nord-Chef Matteo Salvini will zu einer Anti-Ausländer-Kundgebung in Rom aufrufen. Giorgia Meloni, Parteivorsitzende von Fratelli d’Italia, einer Nachfolgepartei der ehemals faschistischen Alleanza Nazionale, wurde als "Retterin der Nation" in Tor Sapienza empfangen.