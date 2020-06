Krieg im Osten der Ukraine geht wieder los

OSZE

Mariupol

Das ukrainischeVerteidigungsministerium und dieOrganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa () beschuldigen die pro-russischen Separatisten, die in den vergangenen Tagen schon mehrfach Zufahrtsstraßen zuunter Feuer genommen hatten. Die Separatisten wiesen jede Verantwortung für den verheerenden Angriff zurück, das seien nichts als „Lügen“.wird nicht von den prorussischen Kräften kontrolliert.

Immer öfter geraten nun Zivilisten in der Ostukraine in die tödlichen Schusslinien, mit größter Wucht brechen die Kämpfe von neuem an. Allein in den vergangenen neun Tagen kamen laut UNO mehr als 260 Menschen ums Leben. Noch Schlimmeres steht bevor: Die Separatisten, die zuletzt frische Ausrüstung aus Russland erhalten haben dürften, hatten am Freitag eine neue Offensive angekündigt. Vom im September in Minsk vereinbarten Waffenstillstand ist nichts mehr zu spüren.

Die humanitäre Krise nimmt indessen immer katastrophalere Ausmaße an. Mehr als 1,3 Millionen sind geflüchtet, die Hälfte davon in Richtung Russland. Oft sitzen die Geflohenen in eiskalten Hallen oder Zelten. Österreich wird sich an einem europäischen Hilfsprojekt für die Flüchtlinge beteiligen, gab Außenminister Kurz am Samstag bekannt: Hunderte Zelte sollen mit Heizungen ausgestattet werden.

