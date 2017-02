Russland hat den USA vorgeworfen, durch ihre innenpolitischen Turbulenzen Zeit für die Lösung drängender Probleme zu vergeuden. Die russische Regierung hoffe, dass "früher oder später" damit begonnen werden könne, die normalen Beziehungen zur US-Regierung wieder aufzunehmen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. "Wir verlieren Zeit bei der Lösung globaler Probleme."

Viele Fragen könnten weder Russland noch die USA allein lösen. Obwohl beide Staaten angekündigt haben, sie wollten die im Zuge der Ukraine-Krise angespannten Beziehungen verbessern, steuern sie derzeit auf Konfrontationskurs. Zudem hat US-Präsident Donald Trump auch vier Wochen nach Amtsantritt seine Regierung noch nicht zusammen. Insbesondere der wichtige Posten des Nationalen Sicherheitsberaters ist nach dem Rücktritt von Michael Flynn wegen umstrittener Russland-Kontakte vakant.

Krim als Streitpunkt

Für Unmut in Moskau sorgt die Forderung der US-Regierung, Russland müsse die Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgeben. Die Ukraine-Krise wird dem russischen Außenministerium zufolge Thema beim Treffen von Außenminister Sergej Lawrow und seinem neuen US-Kollegen Rex Tillerson am Rande eines G-20-Treffens am Donnerstag in Bonn. Es ist die erste Begegnung der beiden. Tillerson gilt als Freund der internationalen Kooperation, während Trump mit dem Versprechen von Abschottung und "America first" ins Amt gewählt wurde.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zu einer "Wiederherstellung des Dialogs" zwischen dem russischen und dem US-Geheimdienst aufgerufen. Bessere Beziehungen zu den Geheimdiensten der USA und anderer NATO-Länder seien von "gegenseitigem Interesse", sagte Putin am Donnerstag in einer Rede beim Inlandsgeheimdienst FSB in Moskau. Wichtig sei vor allem, bei der Terrorismusbekämpfung "auf höchster Ebene" mit "unseren ausländischen Partnern" zusammenzuarbeiten.

Keine Muskelspiele

Zugleich warnte Verteidigungsminister Sergej Schoigu die USA vor Muskelspielen. Die russische Regierung sei bereit, die Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium zu verbessern, sagte Schoigu einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Dies sei aber nicht möglich, wenn die USA versuchen sollten, "von einer Position der Stärke aus" zu kooperieren. Ein solcher Versuch wäre "zwecklos", sagte Schoigu. "Wir erwarten Klarheit über die Position des Pentagons."

USA sehen derzeit keine militärische Zusammenarbeit mit Russland

Die USA sehen die Voraussetzungen für eine militärische Zusammenarbeit mit Russland als nicht gegeben an. "Wir sind derzeit nicht in der Position für eine Kollaboration auf militärischer Ebene", erklärte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Donnerstag in Brüssel. Die politischen Spitzen versuchten aber, Gemeinsamkeiten zu finden.

In Bonn kam es unterdessen zum ersten direkten Aufeinandertreffen von Mitgliedern des russischen und des amerikanischen Kabinetts. Vor Beginn der Außenministerkonferenz der G-20-Staaten trafen sich US-Ressortchef Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow. Von dem Treffen und der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende erhofft sich die Welt mehr Klarheit darüber, welchen außen- und sicherheitspolitischen Kurs die neue US-Regierung anstrebt - etwa, was das Verhältnis zu Russland und die Krisen in Syrien und der Ukraine angeht.

NATO verstärkt Präsenz im Schwarzen Meer

Unterdessen kündigte die NATO eine Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im Schwarzen Meer an. Künftig sollten dort unter anderem mehr Manöver stattfinden, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Die Entscheidung der Verteidigungsminister des Bündnisses stelle aber keine Provokation Russlands dar, betonte Stoltenberg. Die verstärkte Präsenz werde "angemessen, defensiv und in keiner Weise einen Konflikt provozierend oder Spannungen eskalierend" sein.

Ein Anrainer des Schwarzen Meeres ist Russland, ebenso wie die NATO-Mitglieder Türkei, Bulgarien und Rumänien sowie die NATO-Partner Ukraine und Georgien, die ihrerseits direkte Grenzkonflikte mit Moskau haben.

Ein NATO-Vertreter, der anoym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, Ziel der verstärkten Präsenz sei unter anderem die Gewinnung von Geheimdiensterkenntnissen etwa zu den in der Region stationierten russischen Boden-Luft-Raketen. Nach der Verstärkung der NATO-Truppen in Polen und im Balitkum solle auch die südöstliche Flanke des Bündnisses besser gesichert werden.