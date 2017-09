Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben in Moskau festgenommen worden. "Man hat mich im Eingang meines Hauses festgenommen. Sie bringen mich für 'Erläuterungen' irgendwo hin", schrieb Nawalny am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Nawalny will im kommenden Jahr bei den Präsidentschaftswahlen gegen Staatschef Wladimir Putin antreten.

Сижу в полиции. За что задержали и какие ко мне претензии не говорят. — Alexey Navalny (@navalny) September 29, 2017