Chodorkovski zu Fall Nawalny: "Westen soll handeln, nicht reden"

Er weiß, was es heißt, in der Hand des russischen Präsidenten und der russischen Justiz zu sein: Der Kreml-Kritiker und frühere Oligarch Michail Chodorkowski - einst reichster Mann Russlands - ruft den Westen zu gezielten Sanktionen gegen bestimmte russische Staatsbürger auf.

Die westlichen Länder sollten nun handeln und nicht reden, sagte Chodorkowski am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in London. Nur so könnten sie nach der Festnahme des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny Druck auf die Führung in Moskau ausüben.

Korruptionsnetzwerk

Sanktionen sollten gegen Russen verhängt werden, die am Aufbau russischer Korruptionsnetzwerke weltweit beteiligt seien, verlangte Chodorkowski. Dies sei sinnvoller als die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ins Visier zu nehmen, durch die Gas von Russland nach Deutschland und in weitere Staaten geliefert werden soll.