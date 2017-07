Krebskranker McCain: "Ich werde bald zurück sein"

Der an einem Gehirntumor leidende US-Senator John McCain hat eine baldige Rückkehr nach Washington versprochen. In einem Tweet bedankte sich der Republikaner am Donnerstag für die Flut von Genesungswünschen, die nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung am Mittwoch von allen Seiten des politischen Spektrums eingetroffen waren.

Er schätze das sehr, schrieb der 80-Jährige und fügte hinzu: "Zum Unglück meiner Sparringspartner im Kongress werde ich bald zurück sein - haltet euch bereit."

Der Gehirntumor war am Freitag vergangener Woche bei einer Operation zur Entfernung eines Blutgerinnsels über einem Auge entdeckt worden. Der langjährige Senator berät nun mit seinen Ärzten und seiner Familie über die Behandlung - vermutlich eine Kombination von Bestrahlung und Chemotherapie.