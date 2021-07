Korsika: Nationalisten haben bei Regionalwahl Nase vorn

Bei der Regionalwahl auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika haben die korsischen Nationalisten in der ersten Runde die Nase vorn gehabt. Die Liste des nationalistischen Spitzenkandidaten Gilles Simeoni kam am Sonntag auf 45,4 Prozent. Die endgültige Entscheidung über die Mehrheitsverhältnisse im Inselparlament fällt allerdings erst in der zweiten Runde in einer Woche.

Die Wahl gilt als mögliche Richtungsentscheidung für das schwierige Verhältnis der Insel zum französischen Zentralstaat. Sollten sich die korsischen Nationalisten als stärkste Kraft behaupten, dürften ihre Forderungen nach mehr Autonomie neues Gewicht bekommen.