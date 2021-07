Kopten: "Kein arabischer Frühling für die Christen"

Die Revolution, die mit lauten Sprechchören und bunten Transparenten am Tahrir-Platz ihren Anfang nahm, versprach Freiheit und Demokratie für alle Ägypter. Die christliche Minderheit der Kopten träumte mit, hoffte auf mehr Gleichberechtigung und Religionsfreiheit. Nun verlassen Tausende die Heimat.

Seit dem Sturz von Hosni Mubarak haben rund 100.000 Kopten Ägypten den Rücken gekehrt. Das teilte die Menschenrechtsorganisation Egyptian Union for Human Rights mit. Viele sind jung und gut ausgebildet; im Ausland erhoffen sie sich mehr Möglichkeiten und Rechte. In ihrer Heimat fühlen sie sich bedroht, von radikalen Islamisten und dem Militärrat eingeschränkt.

Dabei spielen die Kopten keine unwichtige Rolle im Land. Zehn Prozent der Wähler gehören der christlichen Minderheit an. Rund acht Millionen Kopten gibt es im Land des Nils. Seit Anfang der 50er Jahre und dem Putsch von Gamal Abdel Nasser, werden sie politisch und gesellschaftlich diskriminiert. Die Arbeitssuche als Kopte ist schwierig und auf Branchen beschränkt: So finden sich im Goldhandel fast ausschließlich Christen.

Während islamischer Feierlichkeiten und Gebetszeiten ist die christliche Religion von der Öffentlichkeit so gut wie ausgeschlossen. "Zu Zeiten des Ramadan wird oft gegen Kopten gewettert. Vor allem Frauen ohne Kopftuch sind Beschimpfungen ausgeliefert", erklärt Sherif Ghobreyal im Gespräch mit dem KURIER. Der junge Kopte lebt seit Jahren in Wien. Dass viele junge Christen Ägypten verlassen, merkt er auch in der eigenen Familie: "Viele meiner Cousins versuchen für das Studium nach Österreich zu kommen. In Ägypten gibt es einfach kaum Arbeit und Perspektiven für die Jugend".