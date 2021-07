Kopenhagen will Wertsachen von Flüchtlingen konfiszieren

"Kommt nicht nach Dänemark", heißt es in einem Inserat, das die Regierung in Kopenhagen im Sommer in arabischen Zeitungen geschaltet hat. Seit Längerem versucht sie, Flüchtlinge vor der Reise nach Dänemark abzuschrecken. Die Asylbestimmungen sind dort verhältnismäßig scharf, in Zukunft könnten sie um eine weitere Nuance schärfer werden.

In der vergangenen Woche beriet das Parlament über ein Gesetz, das es der Grenzpolizei erlaubt, mittels "Leibesvisitation und Durchsuchung des Gepäcks" Wertgegenstände von Flüchtlingen zu konfiszieren. Wer viel Geld bringt, soll den Staat dafür bezahlen, dass er ihm Zuflucht gewährt. Der Vorschlag stammt von der rechtskonservativen Regierung von Premier Lars Løkke Rasmussen und wird von vielen Parlamentariern unterstützt. Ende Jänner wird darüber abgestimmt, im Februar könnte die neue Regelung in Kraft treten.