Kongresswahlen: Eigenbrötler an rechter Flanke

In die späte Gunst der Tea Party kam auch Rob Maness, der in Louisianna Senatorin Mary Landrieu ablösen will. Maness, 32 Jahre lang bei der Air Force tätig, inszeniert sich in seinem Wahlkampf als Krokodiljäger. "Ich bin Rob Maness. Hier in Louisiana lernt man, hart zu sein. Ein Moment der Schwäche, und schon wird man bei lebendigem Leibe von einem Krokodil gefressen", heißt es im Wahlkampfspot des Obersts. Wenn er in Washington sei, werde er den "großen Geldvernichtern" die Stirn bieten, gegen Obamacare kämpfen und das Recht auf Waffenbesitz verteidigen.

Noch bildlicher in ihrer Botschaft ist Tea Party Kandidatin Joni Ernst. Sie konnte in Iowa die Vorwahl für sich entscheiden und rittert um einen Senatssitz. "Ich wuchs auf einer Farm in Iowa auf, wo ich Schweine kastrierte. Sollte ich nach Washington kommen, weiß ich wie ich Schweine beschneide", sagt sie in ihrem Spot. " Washington ist voller Verschwender. Lassen wir sie quieken."