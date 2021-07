Beziehung zwischen USA und Israel bröckelt

Der bekannte politische Kommentator Chico Menache erläuterte im staatlichen Rundfunk, Netanyahu fühle sich von Washington "verraten und getäuscht". So habe er noch am Sonntagabend seinem Sicherheitskabinett versichert, US-Außenminister John Kerry habe ihm zugesagt, mit einer Anerkennung der neuen Regierung in Ramallah zu warten. Ironisch merkte der Kommentator an: "Sie haben damit ja auch gewartet - fünf Stunden lang."

In Israel waren sich alle Leitartikler am Dienstag einig, dass es den Palästinensern gelungen sei, einen weiteren Keil zwischen Israel und die USA zu treiben. Die Beziehungen waren schon stark abgekühlt, nachdem die jüngste Friedensinitiative Kerrys scheiterte, wofür Washington vorrangig die fortgesetzte Siedlungspolitik Israels verantwortlich macht.

Offenbar um kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen, drohte Israel nach der Vereidigung der Palästinenser-Regierung zunächst nur mit eher symbolischen Sanktionen: So würden von den umgerechnet rund 86 Millionen Euro an Steuer- und Zolleinnahmen, die Israel monatlich an Ramallah abtreten muss, nur fünf Prozent zurückbehalten, erklärte ein Sprecher des zuständigen Verteidigungsministeriums. Zudem kündigte die Militärverwaltung der besetzten Gebiete an, die Mitglieder der neuen Palästinenser-Regierung dürften anders als bisher nicht frei zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland zirkulieren. "Ihre Anfragen werden fallweise geprüft."