Kommunismus mit mehr Markt

Chinas Kommunisten wollen mehr Markt und weniger Staat. Ein Jahr nach dem Generationswechsel an der Spitze der Partei beschloss das Zentralkomitee am Dienstag in Peking eine "umfassende Vertiefung der Reformen". Der Markt solle nicht wie bisher nur eine "grundlegende", sondern künftig vielmehr eine "entscheidende" Rolle bei der Verteilung von Ressourcen spielen, wie die amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua aus einer Erklärung zitierte.

Damit wird eine andere Weichenstellung vorgenommen. Bisher war lediglich von einer "grundsätzlichen" Rolle der Märkte die Rede. Bis 2020 sollen entscheidende Reformfortschritte erreicht werden. Geplant ist eine grundlegende Klärung der Beziehungen zwischen der Regierung und den Märkten. Ökonomen begrüßten die Vorhaben. "Das ist für chinesische Verhältnisse eine Revolution", sagte Volkswirt Dong Tao von Credit Suisse in Hongkong.

Die Rolle der Privatwirtschaft wird damit hervorgehoben, die heute bereits zu 60 Prozent zu Chinas Wirtschaftsleistung beiträgt. Die Entwicklung im Privatsektor solle ermutigt werden, um die Triebkräfte und Kreativität der Wirtschaft anzukurbeln, heißt es. Dennoch solle "die Dominanz des Staatssektors gewahrt bleiben", zitierte Xinhua aus dem Papier.