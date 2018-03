Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Montag Helga Schmid, seit September 2016 Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EADS), für ihre tragende Rolle beim erfolgreichen Zustandekommen des Iran-Abkommens gewürdigt. Kneissl verlieh ein hohes Verdienstzeichen der Republik Österreich an die Deutsche. Die 57-jährige Schmid hatte an der Diplomatischen Akademie in Wien studiert.