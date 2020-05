Keine Euphorie im Westjordanland

„Mehr als 60 Jahre lang hat unsere alte Politik mit Intifada, Oslo-Abkommen und auch Raketen nichts wirklich Greifbares gebracht“, meint George Giacaman, Politologe an der palästinensischen Universität in Bir Zait. „Eines muss daher klar sein: Eine neue Politik muss her.“ Der Professor sieht dabei den Schritt von Präsident Mahmud Abbas nicht im Widerspruch zum bewaffneten Widerstand der Hamas in Gaza, sondern als „diplomatischen Widerstand“.

Den kennt der 19-jährige Rahim Siraf aus dem Flüchtlingslager Al-Arub gar nicht. „Der Präsident kann tun und lassen, was er will, wichtig ist nur unser Widerstand. Wie der in Gaza noch letzte Woche.“ Die Hamas-Regierung im Gazastreifen tritt seit den letzten Kämpfen politisch selbstsicherer auf. Den Schritt zur UNO lehnt sie nicht mehr glatt ab, wie noch im Vorjahr. Hamas-Chef Khaled Mashaal bestätigte das in einem Telefonat mit Abbas. Dabei hatte Hamas-Gründungsmitglied Mahmud al-Sahar noch am Samstag im UN-Antrag „einen offiziellen Verzicht auf das Palästina von 1948“ gesehen.

Viele Palästinenser erwarten sich durch die Anerkennung keine großen Änderungen. „Wir sind das Opfer, was uns für die Welt unwichtig macht“, findet Mussag Taadne aus Hebron. Für den 62-Jährigen schadet der UN-Schritt nicht. Internationale Aufwertung bringe aber auch nichts. Doch wie Professor G­iacaman hofft auch er, der unerwarteten Gemeinsamkeit zwischen Abbas und Mashaal werde eine Annäherung dieser bisher unversöhnlichen Gegner folgen.

Shauki Tayssir aus Eyn Y­abrud bei Ramallah sieht hingegen spürbare Folgen: „Dadurch steht uns der Weg an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag offen. Das kann uns wirklich helfen.“ Einige Rechtsexperten sehen den Weg nicht ganz so offen. Letztlich wird wohl jede Eingabe von der Haager Staatsanwaltschaft abhängig sein.