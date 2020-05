Deutsche gehen für IS in den Tod

Im IS-Kampfverband spielen Deutsche selten wichtige Rollen: "Ein Problem ist die fehlende kulturelle Kompetenz", so Marwan Abou-Taam, Spezialist im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Die "Almanis" eckten vor Ort häufig an, dazu komme mangelnde Kampferfahrung: "Die meisten waren nicht bei der Bundeswehr", arabische Kämpfer hätten aber meist Wehrdienst geleistet. Ausländer, auch Deutsche, werden daher gerne als Selbstmordattentäter in die Linien des Gegners geschickt, um eine Lücke für die anderen Kämpfer mit ihren Geländewagen zu reißen.

Innenminister Thomas de Maiziere ( CDU) verbot am Freitag die IS und damit auch deren Propaganda. Kanzlerin Merkel äußerte zuletzt am Dienstag ihre Sorge beim Empfang des Emirs von Katar, Khalifa Al Thani. Er galt westlichen Geheimdiensten lange als einer der Finanziers des IS, wies das aber in Berlin entschieden zurück. Merkel sagte, sie habe nun "keinen Grund, daran zu zweifeln": Katar sei seit Montag Mitglied der internationalen Anti-IS-Koalition.