Bewaffnete haben am Samstag das Luxushotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen. Wie ein Vertreter des afghanischen Geheimdienstes der Nachrichtenagentur AFP sagte, schossen vier Angreifer in dem Hotel auf Gäste. "Der Angriff läuft noch." Demnach legten die Angreifer im vierten Stock des Hotels Feuer. Über mögliche Opfer wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Ein Gast des Hotels, der sich in einem Zimmer versteckte, berichtete der AFP, er höre Schüsse. "Ich weiß nicht, ob die Angreifer im Hotel sind, aber ich höre Schüsse, die von irgendwo nahe des ersten Stockwerks kommen." Die Zufahrten zu dem Hotel wurden abgesperrt, wie ein AFP-Journalist berichtete.

Die afghanische Hauptstadt wird immer wieder von schweren Anschlägen und Angriffen erschüttert. Bei einem Anschlag auf das Intercontinental wurden im Juni 2011 21 Menschen getötet.