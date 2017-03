Juppe steht nun doch als Ersatzkandidat für Fillon bereit

Internationale Tageszeitungen beschäftigen sich am Freitag weiter mit dem Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich:

"Le Monde" (Paris):

"Indem er seine Situation so dramatisiert, nimmt er in gewisser Weise die Präsidentschaftswahl als Geisel. 'Die Demokratie wird herausgefordert', hat er gesagt. Es stellt sich die Frage, ob es nicht im Gegenteil er ist, der das Risiko eingeht, die gesamte Kampagne zu stören. Und zu erschweren, oder sogar zu verhindern, dass sich endlich eine Debatte über die Zukunft des Landes entwickelt, welche die Franzosen zu Recht erwarten können. Weniger als zwei Monate vor dem ersten Wahlgang droht eine solche Haltung, den Graben zwischen den Bürgern und den politischen Verantwortlichen auf beunruhigende Weise zu vertiefen. Das nicht zu verstehen, ist unverantwortlich."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Es gibt in Frankreich derzeit einen Mann, der scheinbar übers Wasser gehen kann. Emmanuel Macron heißt dieses Wunderkind. Der 39 Jahre junge Ex-Banker und frühere Minister ist der neue Pariser Star - und zugleich Europas letzte Hoffnung. Macron wird laut Umfragen in nur neun Wochen die historische Rolle zufallen, die EU vor ihrer gefährlichsten Feindin zu bewahren. Denn Marine Le Pen, die Nationalpopulistin, will am 7. Mai die Präsidentschaft erobern, um dann - so hat sie angekündigt - das integrierte Europa zu zerschlagen, samt Euro und Erasmus. Der Frexit wäre Europas Exitus. Macron, französischer Europäer und Weltbürger, spürt die Verantwortung. Le Pens Rückzug ins Nationale stellt er das Versprechen eines Aufbruchs in die Zukunft entgegen. (...) Europas Zukunft entscheidet sich in 65 Tagen. Frankreich braucht dafür kein Wunder, sondern "nur" genügend Demokraten. Andernfalls droht dem ganzen Kontinent ein französisches Roulette."

"De Standaard" (Brüssel):

"Macron präsentierte vor allem ein 'Wohlfühlprogramm'. Mit einer Zukunft, die nicht bedroht, sondern rosarot ist und für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Die niedrigsten Einkommen können mit Aufbesserungen rechnen und in die Bildung wird ordentlich investiert. Europa soll eine Grenzpolizei bekommen und in Frankreich sollen zusätzlich 10.000 Polizisten eingestellt werden. Der Arbeitsmarkt soll gelockert und die Unternehmenssteuern sollen gesenkt werden.

Für einen Banker blieb Macron jedoch auffallend vage, was die Finanzierung seiner Pläne betrifft. Insgesamt will er 60 Milliarden einsparen. Aber in dem 32-seitigen Programm fehlen Details dazu. Ebensowenig lieferte Macron bei seiner Pressekonferenz konkrete Zahlen. "Wir werden die Staatsausgaben verringern", erklärte er lediglich. Und die französische Presse fragte nicht weiter nach."

"Komsomolskaja Prawda" (Moskau):

"Vielleicht ist es nur ein Zufall, aber Fillon wie Le Pen sind mehrfach für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland eingetreten. Beide haben ohne Zurückhaltung die französische und die europäische Bürokratie kritisiert und eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Paris und Moskau gefordert. Wird deshalb versucht, ihren politischen Tod zu organisieren?"

"Le Figaro" (Paris):

"Wo die alte Linke mit Obsession eine Mauer um die "erreichten Vorteile" zieht und hartnäckig ein fantasiertes "Sozialmodell" verteidigt, fordert der Präsidentschaftskandidat ein neues Wirtschaftssystem sozial-liberaler Inspiration, gegründet auf Freiheit und Schutz. So tiefgefroren, wie Frankreich ist, ist das schon ein großer Fortschritt. ... Doch man sollte nicht übertreiben und Emmanuel Macron als Revolutionär beschreiben. Man kann die Rue de Solferino (den Sitz der Sozialistischen Partei des amtierenden Staatschefs Francois Hollande) ins Schwitzen bringen (...), ohne der französische Schröder zu sein. Für alle, die das Programm des früheren deutschen Kanzlers kennen (...), liegt der Kandidat von (Macrons Bewegung) En Marche! weit davon entfernt."

"L'Opinion" (Paris):

"Macron ist zur Vorsicht bekehrt worden, der Mutter aller Halb-Maßnahmen. Er versichert zwar, dass der Umbau 'komplett, radikal' sein wird, die Liste seiner Wahlversprechen zeugt aber vom Gegenteil. Und sogar wenn die Absichten gut sein können, ihre konkrete Umsetzung ist immer schwierig. Ist er der Sohn von François Hollande oder der Enkel von Jacques Chirac? Beide sind an ihren Aufgaben gescheitert, weil sie Frankreich nicht brüskieren wollten."