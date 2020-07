Jüdische Einwanderer: Neue Heimat Israel

Tel Aviv ist der ergänzende Gegensatz zu Wien. Jünger, dynamischer und nicht zum älter fühlen. Dans Arbeit treibt ihn ohnehin ständig in die Welt hinaus. "Meine Anwesenheit ist die meiste Zeit Abwesenheit." Wo auch immer. Da wird Wien zum bequemen Zimmer, in dem Dan zur Ruhe kommt. "In Tel Aviv aber leb’ ich auf."

Dort denkt er ans alt werden. An eine Partnerschaft, an Kinder. Die hätten hier den Rahmen, den er sich wünscht. Er nennt das "russisch-jüdisch". Das findet er in Israel offener zugänglich. Russland, Österreich? Auch sie sind Heimat. Aber von allem, was der Weltbürger an vielen Orten schätzen lernte, findet er in der Stadt am östlichen Mittelmeer so viel vereint wie sonst nirgendwo.

Auch diese "Grundsolidarität" unter Juden. Hier ist er Jude mehr als anderswo, doch ohne es zu spüren. Im Sommer, als die Raketen fielen, half er als Freiwilliger. Mit seinen Sprachkenntnissen nahm er telefonisch Spenden aus aller Welt an. Für Geschenkpakete an die Soldaten. "Ich war überrascht, als sich eine Araberin meldete. Sie sprach von ,unseren‘ Soldaten, die alle in Israel vor den Raketen schützen. Das hat mich tief bewegt."

Damals beschloss er, seine Sympathien für Israel in die Praxis umzusetzen. Er wanderte ein. Dabei nahm er keinen hebräischen Namen an. Vielmehr änderte er seinen russischen Namen in den alten jüdischen Namen seiner Familie um: Feygin.

Chaya Tal wusste sehr viel früher als Dan, dass sie einwandern würde. Auf Hebräisch heißt das "aufsteigen". Mit 13 Jahren, nach dem ersten Besuch, wurde Israel ihr Ziel.

In Köln war sie damals ein Vorzeigebeispiel geglückter Integration. Klassenbeste. Sie spricht nicht Deutsch, sie jongliert es. "Voll integriert, aber niemals wirklich Teil meiner Umgebung." Nicht nur in der Schule nimmt sie kritisch "eine gewisse Oberflächlichkeit wahr. Auch diesen Mangel an Zwischenmenschlichkeit."