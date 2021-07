Jemen: Tote nach Saleh-Rücktritt

Die Einigung auf einen friedlichen Machtwechsel im Jemen ist indes international begrüßt worden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnete die Vereinbarung am Mittwoch als wichtigen Schritt für das jemenitische Volk auf dem Weg in eine bessere Zukunft. "Diese Vereinbarung ist nur ein Anfang, aber ein sehr wichtiger Anfang", erklärte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, die dem jemenitischen Volk ihre "allergrößte Hochachtung" für deren Kampf um demokratischen Wandel aussprach.



US-Präsident Barack Obama hob insbesondere die Entscheidung von Präsident Ali Abullah Saleh hervor, die Macht sofort an seinen Vizepräsidenten abzugeben. Der US-Präsident rief zugleich alle Parteien auf, unverzüglich mit der Umsetzung der Übereinkunft zu beginnen. "Die USA werden weiterhin an der Seite des jemenitischen Volkes stehen, während es diesen historischen Übergang in Angriff nimmt", versicherte er.