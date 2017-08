Jemen: Eine Epidemie inmitten des Krieges

Krieg, Hunger und Cholera – abseits der öffentlichen Wahrnehmung findet im Jemen eine Tragödie statt. Die UNO warnt vor der "größten humanitären Katastrophe der Welt". Von den rund 27 Millionen Einwohnern brauchen 20,7 Millionen dringend humanitäre Hilfe; die Hälfte davon Kinder. Sieben Millionen Jemeniten droht akut der Hungertod. Die vom Hunger geschwächten Menschen werden von der rapiden Ausbreitung der Cholera dahingerafft. Beinahe jede Stunde stirbt ein Mensch im Jemen an der Seuche. Es trifft wie immer die Schwächsten: Kinder, Alte, Kranke. Und mit Beginn der Regenzeit und des Schulbeginns im September droht die Zahl der Opfer endgültig zu explodieren. Dabei gibt es schon jetzt mehr als 400.000 registrierte Cholera-Fälle.

Leicht zu behandeln

Cholera ist eine Durchfallerkrankung, die an sich leicht zu behandeln ist. "Das ist keine Hexerei: Es reicht ein Rehydrierungssalz und Zink. Das kann man auflösen und trinken. Schwere Fälle müssen an den Tropf", sagt Wolfgang Jamann, Generalsekretär von Care International. Nachsatz: "Aber dafür musst du es rechtzeitig in eine Gesundheitsstation schaffen", sagt er und erzählt von Müttern, die ihre völlig entkräfteten und halb verhungerten Kinder durch den Bombenhagel, zerstörte Straßen und zermürbende Checkpoint-Kontrollen der Militärs dorthin schleppen. Dort angekommen sei jedoch die Ausrüstung "oft jämmerlich. Es ist wirklich bitter".

Schlechte Ausstattung

Bei seiner jüngsten Jemen-Reise, erzählt der Deutsche im Gespräch mit dem KURIER, war er in einer Gesundheitsstation in Hajjah, der Provinz mit der zweithöchsten Rate an Cholera-Fällen. "Ärzte und Krankenschwestern wurden seit acht Monaten nicht mehr bezahlt. Sie kommen trotzdem, weil sie ihre Mitbürger nicht im Stich lassen wollen. Und dann haben sie gerade einmal 50 Packungen der Salzlösung, und in jedem Dorf rund herum gibt es Cholera-Fälle."

Care ist trotz enorm schwieriger Bedingungen in neun der zwölf Provinzen aktiv, hilft beim Aufbau von Infrastruktur und bei der Versorgung mit Trinkwasser. "30 Prozent des Wasserbedarfs kann durch uns abgedeckt werden", berichtet Jamann. Allerdings bleibt vielen Jemeniten nur das verschmutzte Wasser aus Flüssen und Teichen, und selbst davon "ist nicht mehr viel da".

Hilfe zur Selbsthilfe

Als stolze Menschen beschreibt Jamann die Jemeniten, vor allem vor den Frauen hat er großen Respekt. "Sie sitzen nicht am Straßenrand und betteln. Sie packen zu, wenn man ihnen eine Chance bietet, sich selbst zu helfen." Mit dem Programm "Geld für Arbeit" unterstützt Care Dorfgemeinschaften beim Aufbau von Schulen oder Straßen. Damit bekommen die Menschen ein Einkommen, mit dem sie sich Lebensmittel kaufen können, und zugleich dringend benötigte Infrastruktur.

Alle Hilfsorganisationen, die in dem Land im Einsatz sind, tun ihr Bestes, aber das reicht nicht. Jamann fordert von der internationalen Gemeinschaft, dass sie Druck auf die Kriegsparteien macht, dass Helfer und nötige Hilfsgüter in den Jemen gelassen werden. "Den Verantwortlichen für die Tragödie ist die Zivilbevölkerung egal, aber uns kann sie nicht egal sein", sagt er und erzählt von einer Jemenitin, die ihm bitter vorgeworfen hat: "Würden sich Millionen von uns auf den Weg nach Europa machen, würdet ihr uns helfen."

