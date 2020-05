Tag der Wahrheit für Berlusconi

Am Tag vor der geplanten Abstimmung im Immunitätsausschuss des Senats über den Ausschluss von Silvio Berlusconi aus dem Parlament ging Italiens Ex-Premier am Dienstag noch einmal in die Medienoffensive: In einer Videobotschaft über alle seine TV-Kanäle kündigte der absolut nicht Politik-müde wirkende 76-Jährige die Wiederbelebung der von ihm vor 20 Jahren gegründeten Partei Forza Italia an.

Sein TV-Auftritt kann auch als eine Art Vorwärtsverteidigung vor dem heutigen Mittwoch gesehen werden: Eine 23-köpfige Senatskommission soll angeblich heute darüber entscheiden, ob der zu vier Jahren Haft wegen Steuerbetrugs verurteilte Berlusconi aus dem Senat ausgeschlossen wird oder nicht. Im Vorfeld der in Italien mit großer Spannung erwarteten Abstimmung hatten der Ex-Premier und seine Gefolgsleute immer wieder gedroht: Muss Berlusconi den Senat verlassen, wolle er seine Unterstützung für die Regierung Letta zurückziehen und diese damit stürzen. Doch zuletzt machte der „Cavaliere“ einen Rückzieher: Er werde die Koalition Lettas in jedem Fall weiter unterstützen, hieß es.