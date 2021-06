Renzi tritt zurück: "Keine gute Nachricht für Europa"

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ( Bild) erwartet, dass Italien trotz des abgelehnten Verfassungsreferendums ein wichtiger Partner des Militärbündnisses bleibt. "Das ist eine italienische Entscheidung (...), die nichts an der Stellung Italiens in der NATO ändern wird", sagte Stoltenberg am Montag in Brüssel.

Auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher reagierte enttäuscht auf das Ergebnis. Durch die Ablehnung der Verfassungsreform sei "eine Phase der Unsicherheit" eingeläutet worden, die hoffentlich bald überwunden werden könne, so Kompatscher. Dass Südtirol entgegen dem nationalen Trend mit Ja stimmte, nahm Kompatscher als Auftrag, sich weiterhin für die Autonomie einzusetzen.

Gemeinsam mit SVP-Obmann Philipp Achammer bedauerte er, dass das in der Reform vorgesehene Einvernehmen, das in Zukunft bei Änderungen der Autonomie in der Verfassung hätte verankert werden sollen, mit der Ablehnung nicht kommt. Zur drohenden Instabilität in Italien wünschte sich Kompatscher, dass diese so rasch wie möglich überwunden werden könne. Das Ergebnis in Südtirol habe die Position der SVP als Verhandlungspartner in Rom gestärkt, meinte er.