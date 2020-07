Berlusconi: Rache am Premier

Am 8. März endete Berlusconis Sozialdienst im Pflegeheim Sacra Famiglia im norditalienischen Cesano Boscone. Um 45 Tage früher als verordnet – wegen guter Führung. "Es war eine einmalige Erfahrung", resümierte Berlusconi. Doch es droht bereits neuer Ärger mit der Justiz. Im Kassationsgericht in Rom wird am Dienstag der "Ruby"-Prozess in dritter Instanz fortgesetzt. Dabei könnte der Freispruch kippen. Berlusconi muss sich wegen Sex mit der damals minderjährigen Prostituierten und Amtsmissbrauch verantworten. Er soll mit Karima M. ("Ruby") bezahlten Sex gehabt haben.