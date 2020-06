Italien: Absturz von "Schreihals Grillo"

"Ich würde diesen Fast-Rückzug einen zweitklassigen Gag nennen. In der Zwischenzeit hat er schon wieder einen Rückzieher vom Rückzieher gemacht. Die Angst einer Niederlage treibt Alleinherrscher Grillo in die Verzweiflung", beobachtet der M5S-Kenner Francesco. "Die ,5 Weisen‘ sind nichts anderes, als was sie bisher waren, nämlich Statisten. So lange Schreier nur schreien und nicht bestimmen, sollen sie ruhig schreien. Würden sie aber die Macht zum Regieren bekommen, wäre es wohl anders. Das hat uns schon einmal ein bestimmter ,Adolf‘ gezeigt. Inzwischen haben selbst Grillos Anhänger verstanden, dass das zu einer Diktatur führen würde", so der erfahrene politische Beobachter.

Der wortgewaltige Polemiker provoziert bewusst mit Ausländerfeindlichkeit: Flüchtlinge sollen rigoros zurückgeschickt werden. Laut Grillo dürfen Kinder mit ausländischen Eltern nicht die italienische Staatsangehörigkeit bekommen, auch wenn sie in Italien geboren wurden. Ironie dabei: Grillos Ehefrau ist die Tochter eines Iraners. Auch Hetze gegen Roma und Sinti gehören zum Programm.

Populistische Parolen, Verschwörungstheorien, Schimpfwörter – das Beliebteste: "Vaffanculo" (Leck mich am A…) – prägen den Stil des Ex-Komikers. Die bewusst eingesetzte Körpersprache, die Grillo nach einer Schauspielausbildung gut beherrscht, sowie seine Forderung nach Auflösung der Gewerkschaften erinnern an Italiens Faschisten.