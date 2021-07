Israels Luftwaffe greift Ziele im Gazastreifen an

Am Dienstag hat ein palästinensischer Scharfschütze aus dem Gazastreifen heraus auf einen Israeli geschossen und diesen getötet. Der Israeli hat laut Armeeangaben gerade Reparaturarbeiten an der Sperranlage zwischen Israel und dem Gazastreifen ausgeführt. Daraufhin begann die israelische Luftwaffe, mehrere Ziele im von der radikalislamischen Hamas beherrschten Gazastreifen anzugreifen. Nach Angaben von Augenzeugen wurden Ziele östlich der Stadt Gaza sowie im Zentrum und im Süden des Küstenstreifens angegriffen. Die Angriffe galten offenbar Stellungen des bewaffneten Arms der Hamas.

Nach palästinensischen Angaben wurde am Dienstag bei einem der Angriffe ein vierjähriges Mädchen getötet. Mindestens drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilten Sanitäter am Dienstag mit.

In den vergangenen Tagen hatten sich die gewaltsamen Zwischenfälle im Grenzgebiet gehäuft. Am Montagabend und am Samstag wurden zwei Palästinenser durch Schüsse von israelischer Seite verletzt, am Freitag wurde ein Palästinenser im Norden des Gazastreifens erschossen.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte (PCHR) teilte mit, der Mann sei tödlich getroffen worden, als er in der Nähe der Grenze Baumaterial sammelte. Die israelische Armee erklärte, Soldaten hätten geschossen, nachdem von palästinensischer Seite mehrfach versucht worden sei, Sprengsätze an der Grenze zu deponieren.