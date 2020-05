Israel-Wahl: Netanyahu knapp vorne

Der Premier dürfte schon im Laufe des Wahltages vom drohenden Verlust vieler Likud-Stimmen erfahren haben. In einem beispiellosen, dramatischen Appell kurz vor Schließung der Wahllokale richtete er sich via Facebook nochmals an potenzielle Sympathisanten: „Die Regierung des Likud ist in Gefahr, lasst bitte alles stehen und liegen und wählt uns.“ Doch die Last-Minute-Aktion kam offenbar zu spät.

Sollte Netanyahu wieder Premier werden, wäre es seine zweite Amtszeit in Folge. Insgesamt seine dritte. Was es ihm nicht leicht macht: Sein Likud ist – bis auf kurze Pausen – seit mehr als drei Jahrzehnten an und in der Regierung. Doch erst jetzt versteht er sich als Regierungspartei. Denn selbst bei Jüngeren wahrte sich der Likud bis heute sein ewig-oppositionelles Image aus den 50er-Jahren. An Herausforderungen mangelt es der neuen Regierung nicht. Vom dahintümpelnden Friedensprozess mit den Palästinensern, dem Bürgerkrieg in Syrien, über die Bedrohung durch den Iran bis hin zum riesigen Haushaltsdefizit und der immer schwieriger werdenden sozialen Lage vieler Israelis reichen die Probleme.