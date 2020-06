Israel: Spirale der Provokation

Beide stehen unter Druck aus den eigenen Reihen: Abbas lässt seine Polizei weiter gegen Versuche einschreiten, die Unruhen in und um Jerusalem auf das Westjordanland auszuweiten. Doch auch in seiner Fatah-Bewegung häufen sich die Rufe nach Aufkündigung der Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen.

Nicht die Politik in Jerusalem und Ramallah verhinderte bisher, dass sporadische Feuer zum Flächenbrand wurden. Ursächlicher ist wohl die tief sitzende Einsicht in der palästinensischen Gesellschaft, dass die letzte Intifada einfach nichts gebracht hat. Und so können selbst die rechten Falken in Netanyahus Regierung vorerst keinen Palästinenseraufstand erkennen: "Wir wissen, dass viele auf der Seite der Palästinenser und der Araber Interesse an einer neuen Intifada haben", meint etwa ein Sprecher von Außenminister Avigdor Liebermann, "aber noch sind wir nicht dort".