942 Wohnungen in Ostjerusalem genehmigt

Schon am Montag appellierte US-Außenminister John Kerry an Israel und die Palästinenser, an den geplanten Friedensgesprächen festzuhalten. Der von Israel angekündigte Bau neuer Siedlungen im Westjordanland und Ostjerusalem sei "gewissermaßen erwartet" gewesen und dürfe die Verhandlungen nicht beeinträchtigen, versuchte Kerry am Montag bei einem Besuch in Kolumbien zu beschwichtigen.