Israel kontert UN-Votum mit neuen Siedlungen

Am Tag nach der Abstimmung wurde in Jerusalem nur noch leise über „indirekte Strafmaßnahmen“ gegen Ramallah gesprochen. Etwa die Einbehaltung palästinensischer Zölle. Sie werden von Israel eingezogen und an den palästinensischen Fiskus abgeliefert. Dessen riesiger Schuldenberg bei den Stromwerken in Israel wurde bisher übersehen, um die Autonomiebehörde nicht zu belasten.

Eine klare Antwort an die Palästinenser, aber auch an die ganze Welt, setzte Israel gestern mit der Ankündigung, 3000 neue Wohnungen für jüdische Siedler in den überwiegend palästinensisch bewohnten Gebieten in Ost-Jerusalem und im Westjordanland zu errichten. Selbst die USA haben mehrmals versucht, Israel zu einem Baustopp zu bewegen – vergebens. Premier Netanyahu ließ US-Präsident Obama mit dieser Forderung abblitzen.