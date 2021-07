Geheimdienst identifiziert Entführer

Israels Sicherheitsdienste jagten weiter nach dem 29-jährigen Marwan al-Qawasmi und dem 33-jährigen Ammar Muhammad Abu Eisha, hieß es laut dem Nachrichtenportal Ynet. Beide seien Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas.

Es handle sich um die beiden "zentralen Terroristen, die an der Entführung beteiligt waren", hieß es in der Mitteilung. Drei israelische Teenager - Eyal Yifrach, Gil-Ad Shaer und Naftali Frenkel - waren am 13. Juni im südlichen Westjordanland auf dem Heimweg spurlos verschwunden. Israel wirft der Hamas vor, für die Tat verantwortlich zu sein, obwohl keine Palästinenserorganisation sich bisher dazu bekannt hat.