Islamisten-Krawalle in Tunis

Ein geplantes Verbot des Gesichtsschleiers für Frauen an Universitäten brachte hunderte Islamisten derartig in Rage, dass sie am Wochenende mit Steinen, Messern und Schlagstöcken durch die Straßen von Tunis zogen. "Wir werden für Allah sterben", rief die tobende Menge und lieferte sich heftige Zusammenstöße mit der Polizei.



Anschließend versuchten die religiösen Radikalen auch das Gebäude eines privaten Fernsehsenders zu stürmen. Der Anlass: Der Sender wollte den Iran-kritischen Animationsfilm " Persepolis" ausstrahlen. Das Werk sei eine "Verunglimpfung des Islam", meinten die radikalen Muslime.