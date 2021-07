Islamisten klare Sieger in Marroko

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Marokko hat die gemäßigt islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) einen klaren Sieg errungen. Nach dem amtlichen Endergebnis kam die Partei von Abdelilah Benkirane auf 107 von 395 Sitzen. Auf dem zweiten Platz landete die Unabhängigkeitspartei (Istiqlal) von Ministerpräsident Abbas El Fassi mit 60 Sitzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,4 Prozent und damit höher als 2007 (37 Prozent).



König Mohammed VI. ist nach einer Verfassungsänderung vom Sommer erstmals verpflichtet, den Regierungschef aus den Reihen der Partei mit den meisten Stimmen zu ernennen. PJD-Chef Benkirane kündigte am Samstag Kompromissbereitschaft beim künftigen Regierungsprogramm an. Grundlage der künftigen Koalitionsregierung müssten "Demokratie und gute Regierungsführung" sein, sagte er dem französischen Fernsehsender France 24.