Jordaniens Armee zerstörte zahlreiche IS-Stellungen

Nach der barbarischen Ermordung des Piloten Mouath al-Kasaesbeh geht Jordanien gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in die Offensive - mit Erfolg: Mehr als 20 Angriffe wurden von der von den USA geführten Allianz seit gestern geflogen, mindestens 13 IS- Kämpfer sind dabei getötet worden.

"Das ist erst der Anfang", hieß es in einer Mitteilung der jordanischen Armee zu den Luftangriffen. Es seien Waffendepots und Trainingslager des IS bombardiert worden. Auch die USA verstärkten ihre Einsätze gegen den IS. Der jordanische König Abdullah II., der am Donnerstag die Familie des getöteten Kampfpiloten besuchte, hatte einen "gnadenlosen Krieg" gegen die Dschihadisten angekündigt. "Die Antwort Jordaniens und seiner Armee, nachdem was unserem lieben Sohn passiert ist, wird hart sein", sagte er.