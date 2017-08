Mit vorgetäuschten Käufen über Ebay und Paypal soll die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) einen Terrorverdächtigen in den USA mit Geld versorgt haben. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf eine eidesstattliche Erklärung des FBI. Demnach gab ein etwa 30 Jahre alter Verdächtiger vor, Drucker auf Ebay zu verkaufen.

Von mit dem IS verbundenen Personen habe der Mann über Paypal 8.700 US-Dollar (rund 7.400 Euro) erhalten. Das Geld soll er nach FBI-Angaben für einen Laptop, ein Mobiltelefon und eine VPN-Verbindung ausgegeben haben, um so mit dem IS kommunizieren zu können.

Ebay: "Null Toleranz"

2016 sei der Mann, der der Terrormiliz die Treue geschworen habe, in Maryland festgenommen worden, hieß es in dem Bericht weiter. Er sei dem FBI zufolge Teil eines weltweiten Geldtransfer-Netzwerks, das auch Vertreter in Großbritannien und Bangladesch gehabt haben soll. Auch dort seien mehrere Menschen in Verbindung mit dem Fall festgenommen worden. Der festgenommene Amerikaner sagte dem FBI, er habe gewusst, dass mit dem Geld ein Terroranschlag in den USA finanziert werden sollte. Er habe aber nie einen Anschlag geplant.

Ein Ebay-Sprecher sagte dem Wall Street Journal: "Wir haben null Toleranz gegenüber kriminellen Aktivitäten auf unserem Marktplatz." Das Online-Auktionshaus arbeite in dem Fall mit den Behörden zusammen. Ein Sprecher von Paypal sagte der Zeitung, das Unternehmen investiere "beträchtliche Zeit und Ressourcen darauf, terroristische Aktivitäten auf unserer Plattform zu unterbinden".