IS 300 Kilometer vor der Grenze – Italien alarmiert

Jeden Tag versinkt das nordafrikanische Land tiefer in Chaos und Gewalt: Zwei feindliche Regierungen bekämpfen einander, zahlreichen schwer bewaffnete Milizen kämpfen um die Macht. Und mitten in dieses Machtvakuum ist seit einigen Monaten auch die Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) vorgestoßen.

In mehreren Städten Libyens soll es bereits dem IS verpflichtete militante Gruppierungen geben. Im "Kalifat" Darna im Osten des Landes patrouilliert bereits eine "Scharia-Polizei", es ist die erste IS-Enklave in Nordafrika.

Die meisten ausländischen Geschäftsleute und Diplomaten haben Libyen verlassen. Die Letzten gingen, nachdem IS-Milizen vor Kurzem ein Luxus-Hotel in Tripolis gestürmt und neun Menschen getötet hatten. Auf die Ermordung von 21 koptischen Christen durch IS-Kämpfer antwortete Ägypten diese Woche mit Angriffen auf IS-Stellungen in Libyen. Kairo drängt auf einen internationalen Militäreinsatz im Nachbarland. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wollte am Mittwochabend in einer Sondersitzung über die Lage im Bürgerkriegsland beraten.