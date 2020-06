Vormarsch der Dschihadisten ruft USA und Iran auf den Plan

Erst kommen die radikal-islamischen Kämpfer der Terrorgruppe " Islamischer Staat im Irak und in Syrien" (ISIL) – und dann folgen sofort ihre Schreckensvorschriften. Alle irakischen Städte, die in den vergangenen Tagen von den ISIL-Dschihadisten erobert wurden, erhielten sogleich Verhaltensregeln mit drakonischen Strafen. So etwa werden alle Iraker mit dem Tod bedroht, die sich nicht offiziell von den Institutionen des irakischen Staates – also Polizei, Armee und Behörden – lossagen. Auch die Stammesführer in der Region warnt die ISIL in einem 16 Punkte umfassenden Programm, das dem deutschen Spiegel vorlag, "mit dem abtrünnigen Feind oder den Verrätern zu kollaborieren".

Den Kämpfern der ISIL schwebt die Wiederrichtung eines islamischen Kalifats vor – und dafür haben gleich einmal alle Frauen aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Nur wenn es unbedingt notwendig sei, sollen Frauen von nun an die Häuser verlassen dürfen, heißt es. Eine ähnliche Regel hatten einst auch die radikal-islamischen Taliban ausgegegeben – was dazu führte, dass Frauen praktisch außer Haus nicht mehr arbeiten durften. Die Folge: Massenverelendung von Familien, besonders in jenen, wo die Väter oder Ehemänner gestorben waren. Die Regel war so extrem, dass sogar die Taliban sie wieder aufheben mussten. Außerdem haben Frauen von nun an nur noch Kleidung zu tragen, "an der Gott Gefallen findet" – also weite Gewänder, die alle weiblichen Formen verhüllen.