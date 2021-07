Dutzende Tote bei Anschlagserie vor Wahlen

Die Anschlagserie betraf das ganze Land: Am Bagdader Flughafen explodierten an einem Kontrollposten „im Abstand von Sekunden“ zwei Autobomben, zwei Reisende kamen dabei ums Leben. Die Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben in der Nähe der Einfahrt geparkt. Bei einer Routinekontrolle seien sie detoniert. Kurz darauf schlug am gleichen Ort eine Mörsergranate ein. Der internationale Flughafen gehört zu den am besten bewachten Einrichtungen der Stadt, Besucher werden bereits vor Betreten des Gebäudes mehrfach kontrolliert.

In Tus Churmato, 170 Kilometer nördlich der Hauptstadt, wurden Polizeistreifen Opfer von vier Bomben. Dort starben mindestens fünf Menschen. In der nördlichen Provinz Salaheddin sprengte sich ein Selbstmordattentäter an einer Straßensperre der Polizei in die Luft. In der Stadt Kirkuk explodierten Autobomben vor einer schiitischen Moschee, vor dem Katasteramt und neben einem Fahrzeug mit kurdischen Kämpfern. Weitere Anschläge ereigneten sich in Al-Hilla und Al-Musajib südlich von Bagdad, wo eine Bombe vor einem Restaurant detonierte, sowie in den nördlich der Hauptstadt gelegenen Städten Bakuba und Tikrit. In der Stadt Mossul wurde eine Angehörige der christlichen Minderheit von Unbekannten erschossen.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Toten zum ersten Mal seit drei Jahren wieder an. Zehn Jahre nach der US-geführten Invasion und dem Sturz des Machthabers Saddam Hussein gewinnen im Irak die Islamisten der Al-Kaida immer mehr an Stärke, besonders in der Wüste im Westen des Landes an der Grenze zu Syrien.