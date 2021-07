Internet-Duell mit Obama: Queen antwortet mit Stil

In einem am Freitag veröffentlichten Video ist Harry zusammen mit Königin Elizabeth II. vor einem Kaminfeuer zu sehen. Der Prinz beschreibt seiner Großmutter gerade die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games als er auf seinem Smartphone eine Nachricht von F.L.O.T.U.S. (First Lady Of The U.S.) "Michelle" erhält.