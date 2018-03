Nein, mangelndes Verständnis für unsere Nachbarn kann man Erhard Busek nicht unterstellen. Der ehemalige Vizekanzler engagiert sich seit 40 Jahren für die Region zwischen Prag und Budapest. Und doch sieht auch er die aktuelle Krisen rund um Österreich mit wachsender Besorgnis: "Diese Gesellschaften sind derzeit besonders instabil." Ursachen dafür gibt es nach Buseks Ansicht mehrere: Da ist einmal die grundsätzliche Geringschätzung der Politik in der Bevölkerung –"auch wenn es die auch bei uns gibt" . Niedrige Wahlbeteiligungen untergraben die Autorität der staatlichen Institutionen. Busek: "Es gab und es gibt keinen systematischen Aufbau demokratischer Strukturen." Diese Schwäche würde es auch Populisten wie Viktor Orbán oder der polnischen PiS-Rechtsregierung leichter machen, demokratische Grundrechte auszuhöhlen. Die Gleichgültigkeit vieler Bürger gegenüber der Demokratie mache die natürlich umso leichter angreifbar.

Oligarchen

Dazu kommt die weiterhin unbewältigte Vergangenheit als kommunistische Diktaturen. In Tschechien haben die Kommunisten sich bis heute nicht von den Verbrechen ihrer Vorgänger distanziert. Auch in Ungarn sei die Wende 1989 "ein eher schleichender Übergang" gewesen. Bis heute maßgebliche Politiker in diesen Ländern haben ihre Karrieren als kommunistische Funktionäre oder zumindest Parteigänger begonnen: Wie etwa der abgetretene slowakische Premier Robert Fico oder auch Tschechiens Regierungschef Andrej Babis. Entsprechend eng verzahnt ist deren politische und wirtschaftliche Macht. Busek nennt sie schlicht und deutlich: "Oligarchen". Eliten also, die nach außen hin Demokraten sind, aber in Wirklichkeit in Netzwerken agieren, die die demokratischen Einrichtungen um- und hintergehen. Busek: "Die EU hat zu lange verabsäumt, sich mit diesen Eliten ernsthaft auseinanderzusetzen."

Dass in der Slowakei derzeit Zehntausende Menschen auf die Straße gehen, um friedlich zu demonstrieren, dass in Ungarn allmählich wieder andere politische Stimmen als Viktor Orbán hörbar sind: Das stimmt den Mitteleuropa-Experten trotz allem optimistisch. "Es gibt eine Zivilgesellschaft, die auch bereit ist, sich zu engagieren. Bürger, die an friedliche Veränderungen glauben." Auch die derzeitigen Umbrüche und die politischen Krisen sind für Busek nur Teil eines politischen Lernprozesses. Dass es zu einer Eskalation von Gewalt – wie etwa in der Ukraine – kommen könnte, hält er derzeit für unwahrscheinlich.

Reden, nicht abmahnen

Doch an diesen Entwicklungen sei das westliche Europa mitschuld. Man habe sich zu sehr darauf konzentriert die Marktwirtschaft in diese Länder zu exportieren und habe sich zuwenig um die Demokratie und ihren wichtigsten Träger gekümmert, "die Zivilgesellschaft". Mit der hätte man auch nach der Wende 1989 weiterhin das Gespräch suchen müssen. Heute sei man viel zu sehr damit beschäftigt, "mit dem Finger auf Leute wie Orbán zu zeigen". Für die Demokratie in Ungarn mache es einfach keinen Sinn, "wenn Orbán jeden Tag aus der Zeitung erfährt, wie schrecklich er ist. Wir müssen mit ihm reden."