In vielen europäischen Staaten sind Politik und Bevölkerung in Anbetracht der Turbulenzen auf dem internationalen Gasmarkt alarmiert (siehe links).

Die gute Nachricht ist, in Österreich wird das Gas nicht ausgehen. Österreich hat ein vergleichsweise großes Speichervolumen, das etwa einen Jahresbedarf fassen kann. Diese Speicher sind derzeit zu 70 bis 80 Prozent gefüllt, und es wird auch noch weiteres Gas eingespeichert, so die Regulierungsbehörde E-Control. Wahr ist jedoch auch, dass die gesamteuropäischen Gasvorräte derzeit im Vergleich zu anderen Jahren relativ niedrig sind. Das liege unter anderem daran, dass viele Energieversorger im vergangenen Sommer aufgrund der hohen Preise nur zögerlich eingekauft hätten, so Carola Millgram, Leiterin der Abteilung Gas bei der E-Control.