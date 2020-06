Homs: UNO prangert „Todesschuss-Taktik“ an

Mit schwersten Vorwürfen gegen das syrische Regime wandte sich UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay Montagabend an die UN-Vollversammlung in New York: Die Regierung in Damaskus verfolge eine Todesschuss-Taktik: „Ohne Warnung wird auf Menschen geschossen, die friedfertig für ihr Recht eintreten.“ Dabei kämen Panzer, Artillerie und Scharfschützen gegen unbewaffnete Zivilisten zum Einsatz, prangerte Pillay an. Es gebe auch Massenverhaftungen. Sogar zehnjährige Kinder seien im Gefängnis.

Syriens UN-Botschafter widersprach entschieden: seine Regierung bekämpfe Terroristen. Der von der Arabische Liga geforderte Einsatz von UN-Soldaten in Syrien sei absurd: „Wir schicken ja auch keine Soldaten in die USA, um die Occupy-Wall-Street-Demonstranten zu schützen.“

Mit ihrem Ruf nach Blauhelmen und nach dem Abbruch aller diplomatischen Kontakte stellten sich die arabischen Staaten nach dem Scheitern ihrer vielfach kritisierten Beobachtermission klar in Opposition zu Bashar al-Assad. Zudem kündigten sie an, Syriens Opposition „politische und materielle“ Hilfe zukommen zu lassen.

Syriens Botschafter bei der Arabischen Liga nannte diesen Plan einen „feindlichen Akt, der auf die Sicherheit und Stabilität Syriens abzielt“. Die Entscheidung drücke einen Zustand von Hysterie und Fehltritten aus, seitdem eine Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat gescheitert sei.

Russland und China hatten eine schärfere Gangart gegen Syrien abgelehnt. Von russischer Seite hieß es jetzt, dass man den Vorschlag einer UN-Truppe prüfen werde. Eine Bedingung für den Einsatz einer UNO-Friedensmission sei jedenfalls ein Waffenstillstand und die Zustimmung von Damaskus, sagte Außenminister Sergej Lawrow.