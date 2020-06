Clinton: Zeichen stehen auf Präsidentenwahl

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: Schon am Tag eins nach der Kür des neuen Kongresses beginnen in den USA stets die ersten, indirekten Vorbereitungen für die kommende Präsidentschaftswahl. Im Herbst 2016 wird der Nachfolger von Barack Obama bestimmt – und bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Demokraten ein politisches Schwergewicht in die Wahlschlacht führen werden. Hillary Clinton hat sich zwar noch nicht offiziell als Kandidatin geoutet, doch ihre feurigen Wahlkampfauftritte während der vergangenen Wochen lassen nichts anderes erwarten. Die ehemalige First Lady der USA und Ex-Außenministerin will die erste Frau an der Spitze der USA werden.

Versucht hatte sie es schon einmal. 2008 aber war sie am damals wenig bekannten parteiinternen Kandidaten Barack Obama gescheitert. Auch dieses Mal gibt es einen jüngeren Kandidaten, den sie gefährlich unterschätzen könnte. Martin O’Malley, erfolgreicher Gouverneur von Maryland, gilt als äußerst populär und politisch geschickt. Mehr als vage Andeutungen in Richtung Zielort Weißes Haus kamen vom 51-Jährigen aber noch nicht.