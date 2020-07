Helmut Kohl: Deutsche Ikone neu gedeutet

Jetzt, in der Verunsicherung der Staatsschulden-Krise und dem aufziehenden Wahlkampf 2013, wird diese "Ära Kohl" neu gedeutet. Die CDU sucht die historische Legitimierung ihres für die Wähler riskanten Euro-Rettungskurses – und ein Gegenmittel zu dem in den Medien stark präsenten Sozialdemokraten Helmut Schmidt, 93, den Kohl als Regierungschef beerbte.

Regie führt auch da CDU- Chefin Merkel. Einst Kohls wichtigstes ostdeutsches Ziehkind, wurde sie später seine Zuchtmeisterin: Wegen seines "Ehrenworts", die Namen verbotener Partei-Großspender zu verschweigen, leitete sie 2001 Kohls finalen Abschied aus der Politik ein – und ihre Nachfolge in Partei und Kanzleramt. In ihrer schwersten Krise bedrängte die CDU ihn so, dass er seinen Ehrenvorsitz zurückgab.

Heute ist das zwar nicht vergessen, aber weitgehend vergeben: Die Szenen sichtbarer Rührung sind auch die ihrer längst fälligen Versöhnung mit dem Übervater.

Der schließt sich nun auch die deutsche Presse an, die überwiegend Kohl in seiner Regierungszeit bekämpft, mindestens aber als Anti-Intellektuellen verachtet hatte.

Sogar der Spiegel, der am Wahlsonntag 1983 mit dem Titel "Birne darf nicht Kanzler werden" nicht nur den Gipfel der Unfairness, sondern auch der journalistischen Fehleinschätzung lieferte, ist heute milder. Er reibt sich jetzt am alten Feind mehr mit Storys über sein Privatleben: Wie die zweite Ehefrau Maike Richter, 48, die Familie der verstorbenen ersten vom Haus in Oggersheim fernhalte und Kohls Schwäche zur Manipulation seines Geschichtsbildes nutze.