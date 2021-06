Held von Leipzig bangt um Familie in Syrien

Ali kochte Lammfleisch, ein Festessen zur Begrüßung seines Gastes in Deutschland, dem er auch ein Bett für die Nacht angeboten hatte. Auch Nachbar Ammer war eingeladen, blieb aber wegen einer Verkühlung zu Hause. Was dann einen Stock über ihm passierte, kann er daher nicht berichten. Aber in der Nacht schreckte er durch den Lärm im Stiegenhaus aus dem Schlaf: "Das waren sicher hundert Polizisten, schwer bewaffnet und vermummt." Er erschrickt, wie er durchs Fenster sieht, wie der "Gast" gefesselt in ein Polizeiauto geschoben wird, und auch sein Nachbar Ali und noch ein Freund mitfahren.

Mittlerweile weiß man, dass Ali und seine Freunde, die bei ihm waren, auf Facebook von der Fahndung nach ihrem Gast erfuhren. Sie handelten beherzt, überwältigten ihn und fesselten ihn mit einem Verlängerungskabel. Dann rief Ali die Polizei, die ihn aber nicht verstand. Also machte er ein Foto und marschierte damit zur Polizei. So gelang die Festnahme des Mannes, der nach Informationen des Verfassungsschutzes sowohl Züge in Deutschland als auch einen Berliner Flughafen angreifen hatte wollen.