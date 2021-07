He's back: Schwarzenegger kritisiert wieder Trump

Es geht in die nächste Runde: Seit Wochen liefern sich US-Präsident Donald Donald Trump und der Schauspieler und ehemalige Gouveneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, eine Twitterfehde. Bemerkenswert daran: Der Präsident twittert meist über Quoten, der Schauspieler mehr über Politik. Die jüngste Attacke Schwarzeneggers betrifft den Trumpschen Budgetvorschlag und vor allem seine Pläne, Geld bei Programmen zu sparen, die Einkommensschwachen helfen - etwa für Schüler oder "Essen auf Rädern" für Senioren. Er macht sich in einem 40-sekündigen Twitter-Video nicht nur über Trumps Umfragewerte lustig, sondern lädt ihn auch ein, gemeinsam eine Schule in Washinton DC zu besuchen, wo es ein Programm namens "After School All Stars" gibt, das Schwarzenegger unterstützt und das zusätzliche Lernunterstützung für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten anbietet: